RBN programma’s uit Suriname binnenkort in Nederland te zien

PARAMARIBO/DEN HAAG, 23 aug – Rapar Broadcasting Network (RBN) uit Suriname start eind september in Nederland met regionale uitzendingen. Het bedrijf is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Haagse zender 070TV. Dat zegt Faried Pierkhan, directeur van RBN, in gesprek met Starnieuws. Volgens Pierkhan gaat het om een uniek project.

070TV is te ontvangen via kanaal 44 van Ziggo in de regio Haaglanden in Rijswijk, Nootdorp, Den Haag, Zoetemeer, Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Ze heeft een bereik van 1,2 miljoen televisiekijkers. RBN krijgt dagelijks exclusief een uur zendtijd en in het weekend twee uur, ter beschikking voor haar programma’s uit Suriname.

Volgens Pierkhan is het voor het eerst dat een televisie omroep uit Suriname zeven dagen per week zal uitzenden in Nederland. Hoewel de start regionaal is in Nederland, zal aan de hand van de wederzijdse ervaringen uitgebreid worden naar de overige grote steden in Nederland waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere.

Voorbeeld van een RBN programma: