Meer gevallen van buikgriep door weersverandering in Suriname

PARAMARIBO, 23 aug – In Suriname is het aantal gevallen van buikgriep flink toegenomen. De symptomen zijn diarree en braken zonder aanwijsbare oorzaak. Bij kinderen worden ook meer oogvliesontstekingen waargenomen. Volgens de voorzitter van de artsenvereniging van de Regionale Gezondheidsdienst, Bobby Ramautar, is er nog geen sprake van een epidemie. De situatie wordt wel in het oog gehouden, vanwege de hoge mate van besmettelijkheid.

Het kan hier en daar voorkomen dat zich complicaties voordoen. Dat heeft vooral met het eigen gedrag te maken. “We hebben gevallen gehad van mensen die nalatig waren. Wanneer ze dralen en niet naar de polikliniek komen, kunnen ze wel erg ziek worden. Je kunt uitdrogen als je niet de juiste medicatie inneemt of het juiste dieet handhaaft en dit geldt vooral voor kinderen”, zegt Ramautar tegenover de Ware Tijd.

Als aanleiding wordt de overgang gezien van de regenperiode naar de droge (zonnige) periode. Daar het een virale infectie betreft die van persoon op persoon overgebracht wordt, is hygiëne van belang. “Het is heel belangrijk om de handen regelmatig te ontsmetten of te wassen, zeker als iemand in de directe omgeving het heeft”, aldus Ramautar. Het ergste is meestal na een dag of twee al weer voorbij.