Cubaanse president bezoekt president Suriname in het ziekenhuis

PARAMARIBO/HAVANNA, 23 aug – De Cubaanse President Miquel Diaz Canel heeft vandaag in het militair ziekenhuis Cimeq te Havanna, een bezoek gebracht aan de president van Suriname Desiré Delano Bouterse. Bouterse is in het Cubaans ziekenhuis herstellende van een medische ingreep die succesvol is uitgevoerd. Volgens eerdere berichten zou het gaan om een buikhernia.

Canel wenste het Surinaams staatshoofd een spoedig herstel toe en gaf aan dat Cuba garant staat om waar nodig in te komen bij het verder herstelproces van Bouterse. Ook de verdere verdieping van de relatie Suriname-Cuba kwam kort aan de orde. President Bouterse gaf aan het bezoek van zijn Cubaanse ambtgenoot bijzonder op prijs te stellen en bedankte de Cubaanse regering en het volk voor de ondersteuning en gastvrijheid.

Na het volledig herstel zal Bouterse samen met de first lady Ingrid Bouterse Waldring afreizen naar Suriname, aldus het Nationaal Informatie Instituut.