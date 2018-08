Actiecomité: noch regering van Suriname, noch Alcoa te vertrouwen

PARAMARIBO, 23 aug – Suriname staat voor een enorme uitdaging in de kwestie Alcoa. “Het grootste probleem waar wij als volk tegen aanbotsen, is dat we te maken hebben met twee partijen die niet te vertrouwen zijn: de regering en Alcoa.” Dit zegt Wim Bakker, coördinator van het actiecomité Alcoa. De afwikkeling van zaken laat veel te wensen over. Zoals met de sloop van de aluinaarderaffinaderij te Paranam. Niemand kan zeggen hoe groot het gevaar is voor chemische vergiftiging.

De regering lijkt niet geneigd openheid te geven. Of het parlement moet in actie komen. De mogelijkheden om dat te doen, zijn er zeker. “Als het parlement de moed heeft om te doen wat goed is, dient het een motie van wantrouwen in tegen de regering. Alleen het parlement kan de regering dwingen om openheid van zaken te geven”, zegt Bakker tegenover de Ware Tijd. In dit opzicht geven recente uitspraken van André Misiekaba hoop.

De fractieleider van regeringspartij NDP noemde de ontmanteling van de raffinaderij illegaal. “We rekenen erop dat hij die gordiaanse knoop gaat doorhakken, want als hij dat doet is het opgelost”, aldus Bakker. Het actiecomité vindt het hoog tijd voor een onafhankelijk onderzoek naar de milieuschade. Het onderzoek op plaatsen waar gemijnd is, zou geleid moeten worden door een onafhankelijke partij.