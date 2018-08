Vertrek Alcoa uit Suriname zet verhouding regering en parlement onder druk

PARAMARIBO, 22 aug – Het aanstaande vertrek van Alcoa uit Suriname zet de verhouding tussen regering en parlement danig onder druk. Klaarblijkelijk. De regering blijft om een of andere reden het debat vermijden over ontmanteling van de Alcoa-rafffinaderij. Dat valt te concluderen als om twee weken uitstel wordt gevraag en drie weken later nog niet kan worden aangevangen. De regering wil nog een week respijt. Het maakt de achterdocht bij de oppositie er niet minder op.

Daar heeft vicepresident Ashwin Adhin daar in hoogste eigen persoon voor gezogrd. “Het is de vicepresident die had aangegeven dat de situatie betreffende de ontmanteling van zo een grote importantie was dat mag worden gesproken van staatsgevaar. Nu mag de samenleving concluderen dat de informatie veel later dan afgesproken is ontvangen en dat de informatie al twee jaar oud is”, zegt parlementslid Patricia Etnel (NPS) tegenover de Ware Tijd.

Het is dan ook de vraag hoe serieus de regering is. Ook bij de grootste oppositiepartij, de VHP, groeit de achterdocht. “Steeds weer wordt het parlement buitenspel gezet door onder andere in het geheim te onderhandelen en informatie achter te houden. Mijn vrees is dat we voor voldongen feiten worden geplaatst en dat het aan komende regeringen en generaties wordt overgelaten om deze op te lossen”, zegt VHP-leider Chandrikapersad Santokhi.