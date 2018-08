Kleuteronderwijzersopleiding in Suriname moet plaats maken

PARAMARIBO, 22 aug – Het Albert Cameron Instituut, ACI, moet weg van de oude vertrouwde plek. Er is plaats nodig voor ruim driehonderd leerlingen die geen plaats hebben kunnen bemachtigen. Het betreft nieuwelingen voor het Instituut voor Middelbaar Economisch & Administratief Onderwijs, Imeao. De aanwas voor dit type onderwijs neemt met de jaren alleen maar toe. Het ministerie van Onderwijs Wetenschap & Cultuur heeft er nauwelijks antwoord op.

Het opzetten van nieuwe filialen gaat de laatste jaren minder vlot. Van het in de jaren tachtig opgerichte Imeao zijn al vier filialen gebouwd of geplaatst op bestaande schoolcomplexen. Deze keer moet het ACI eraan geloven. Het ministerie heeft besloten dat de leerlingen van het instituut ondergebracht zullen worden bij het Surinaams Pedagogisch Instituut. De leiding en leerkrachten van het ACI hebben er geen vrede mee.

Wat vooral steekt is de melding ter elfder ure. “We zijn zeer boos en ontevreden, want niemand is gekend in deze beslissing”, zegt ACI-directeur Glenda Olivieira-Toendang tegenover de Ware Tijd. Het lijkt er niet op dat de beslissing goed doordacht is. Het aangewezen onderkomen zal plaats moeten bieden aan ruim tweehonderd leerlingen. Het is er niet op berekend. Lerarenvakbond BvL heeft zich intussen met de zaak bemoeid.