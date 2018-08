‘In moeilijke situatie Suriname inspiratie putten uit offervaardigheid’

PARAMARIBO, 22 aug – De offervaardigheid die zo centraal staat bij het Islamitische offerfeest Eid Ul Adha, moet vooral inspiratie wekken. Dit stelt regeringspartij HVB. “In de moeilijke sociaaleconomische situatie waarin ons land en de samenleving verkeren, is het belangrijk dat wij inspiratie putten uit deze offervaardigheid om onvermoeibaar te blijven arbeiden aan lotsverbetering van onze medemens.”

Het is een verantwoordelijkheid die elke burger betreft. “Deze burgerlijke toeweiding rust niet alleen op de schouders van de regering, maar ook op die van maatschappelijke en religieuze organisaties, bedrijven en van de gewone burger”, stelt de HVB. Zonder offervaardigheid wordt het moelijk veranderingen teweeg te brengen. Offervaardigheid dan in zowel materiële als immateriële zin.

“Geestelijke verheffing is immers even belangrijk als de materiële ondersteuning die aan duizenden huishoudens wordt gegeven op het Eid Ud Adha-feest. Zorgzaam voor onszelf, onze dierbaren en in het bijzonder zorgzaam voor de sociaal kwetsbaren uit onze samenleving, is de boodschap die de moslim gemeenschap in Suriname demonstreert op deze dag”, aldus de HVB.