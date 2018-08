Offerfeest: Moslims gezamenlijk in gebed op Onafhankelijkheidsplein Suriname

PARAMARIBO, 21 aug – Moslims zijn dinsdag aan de vooravond van Eid-Ul-Adha oftewel het Offerfeest gezamenlijk in gebed gegaan op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. In verband met dit Islamitisch feest is woensdag 22 augustus een nationale vrije dag in Suriname.

Eid-Ul-Adha is een van de belangrijkste feestdagen in de Islam. Moslims herdenking tijdens dit feest de profeet Ibrahim, die zo gehoorzaam was aan de Schepper dat hij bereid was zijn zoon aan God te offeren.

Het feest valt op de 10e dag van de Hadj-maand (Dhul-Hidja), na voltooiing van de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka.