Man die uit speedboot viel in Suriname rivier waarschijnlijk verdronken

PARAMARIBO, 21 aug – Een 49-jarige man die zondagavond uit een speedboot in het water viel en in de diepte verdween, is vermoedelijk verdronken. Dat meldt het Korps Politie Suriname. De man zat met zes vrienden in de boot die voer vanuit de richting van Commewijne in de richting van Paramaribo. De mannen verklaarden dat de boot in de buurt van Leonsberg tegen een fuiknet in de rivier aankwam. Door die aanvaring zou hun vriend in het water zijn gevallen.

De mannen zochten enige tijd naar hun vriend echter zonder het gewenst resultaat. De politie en zijn familieleden hebben daarna gelijk een zoekactie op touw gezet, maar tot nu toe is de man niet terecht. Vanmorgen vroeg deed de politie ook een nieuwe zoekpoging echter ook zonder resultaat.

Het vermoeden bestaat dat de man in de Suriname rivier is verdronken.