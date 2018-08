Indiase popband SANAM voor de derde keer naar Suriname

PARAMARIBO/MUMBAI, 21 aug – de Indiase popband SANAM komt dit jaar weer naar Suriname. Het concert, dat op 17 november plaatsvindt in het André Kamperveenstadion, wordt heel groots aangepakt zegt organisator Royal Dutch Entertainment. “We verwachten dat het een onvergetelijke avond gaat worden met tal van muzikale hoogtepunten, verrassingen, audiovisuele effecten én een indrukwekkende lichtshow…. het wordt fantastisch!”, meldt Royal Dutch Entertaintment

Sanam is een Indiase pop rock band uit Mumbai die in een relatief korte tijd onder andere via social media een groot publiek wist te bereiken door covers van oudere Bollywood nummers in een geheel eigen stijl en eigentijdse muziek en videoclips te brengen. De band heeft in een relatief korte tijd onder andere via social media een groot publiek weten te bereiken, door covers van oudere Bollywood nummers in een geheel eigen stijl en eigentijdse muziek en videoclips te brengen.

Het wordt de derde show van SANAM in suriname. De twee vorige concerten (mei 2016 en mei 2017) werden in de Anthony Nesty Sporthal gehouden.