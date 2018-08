Identiteit bemanning van in Suriname neergestorte heli bevestigd

PARAMARIBO, 21 aug – De identiteit van twee bemanningsleden van een in 2015 neergestorte helikopter is bevestigd. Dit meldt de Ware Tijd. De stoffelijke resten die vorig jaar werden gevonden, blijken inderdaad van Donovan van Embriqs en Ryanto Kertodikromo. Het technische onderzoek op de resten is verricht door het Nederlands Forensisch Instituut. Binnenkort kan de begrafenis plaatsvinden na ruim een half jaar wachten.

Het justitieel onderzoek haperde door gebrek aan geld. Familieleden boden op gegeven moment aan de kosten te betalen. De justitie heeft dit geweigerd. De resten zullen terug worden gevlogen naar Suriname. Familieleden hebben lang op dit moment moeten wachten. Tot vorig jaar was niets bekend over het lot van het duo. De helikopter verdween in 2015 na een vlucht te hebben volbracht in het binnenland.

Sindsdien deden de wildste geruchten de ronde. Onder meer werd beweerd dat de twee aan de haal waren gegaan met de helikopter van vliegmaatschappij Hi Jet. Vorig jaar stuitten werknemers van een houtbedrijf op de restanten van de helikopter. Ook werden de stoffelijke resten van twee personen aangetroffen. Toen al werd vermoed dat het om de resten ging van Donovan van Embriqs en Ryanto Kertodikromo.