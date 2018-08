Aardschokken gevoeld in Suriname na aardbeving bij Venezuela

PARAMARIBO, 21 aug – In Suriname zijn vandaag aan het begin van de avond aardschokken gevoeld. Diverse mensen op social media maken hier melding van. Rond 18.40u zou er gedurende 20 seconden sprake zijn van aardschokken. Meldingen komen uit Nickerie maar ook uit Paramaribo. Volgens eerste informatie gaat het om een aardbeving met een kracht van 7,3 bij Venezuela. De getroffen landen zijn Grenada, Venezuela en Trinidad en Tobago.

De beving vond plaats op zo’n honderdtien kilometer diepte, niet ver uit de Venezolaanse kust en een kilometer of 250 ten oosten van hoofdstad Caracas. Over schade of slachtoffers is nog niks bekend, wel is al duidelijk dat de beving in veel gebieden gevoeld is, inclusief diverse eilanden in de Caraïben, maar ook Suriname.

Volgens het Pacific Tsunami Warning Center is er geen significant risico op een tsunami, hoewel er langs de kust in de buurt van het epicentrum kans is op wat hogere golven.

Filmpje uit Trinidad: