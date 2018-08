Parlement voorlopig nog in het ongewisse over akkoord Suriname en Alcoa

PARAMARIBO, 20 aug – Het parlement zal voorlopig nog in het ongewisse blijven over de nieuwe overeenkomst tussen de regering van Suriname en Alcoa. Hoewel de regering had beloofd dat het document opgestuurd zou worden, is het nog niet gebeurd. Het parlement gaat binnenkort op reces. Dit betekent dat er net zo lang niet veel meer zal gebeuren. Zo de regering werkelijk besluit de overeenkomst vrij te geven, zal het pas in september gebeuren.

De regering heeft nu om uitstel gevraagd van het debat over het vertrek van Alcoa uit Suriname. De leiding van het parlement heeft ingestemd, hoewel de vergadering al de vorige week had moeten plaats vinden. De regering heeft meer tijd nodig. Volgens plan zou waarnemend president Ashwien Adhin antwoord geven op vragen van het parlement.

Vooral de oppositie had liever dat president Desiré Bouterse antwoord gaf. Maar die is om gezondheidsredenen nu in Cuba. Bouterse heeft in een recente brief aan het parlement aangegeven dat de multinational zich keurig gehouden heeft aan de Brokopondo-overeenkomst. Het merendeel van het parlement is het daar niet mee eens. Alcoa is door op te breken, bezig de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.