Euro’s betalen voor vliegticket kost in Suriname twee procent extra

PARAMARIBO, 20 aug – Het kan echt verkeren, in Suriname helemaal. Euro’s zijn ook bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, uit de gratie. Wie met de Europese munteenheid wil betalen voor vliegtickets zal er twee procent van de kostprijs bij moeten doen. Anders dan sinds mensenheugenis, accepteert de SLM nu Surinaamse dollars. Dit is sinds enkele weken het geval. Waarom extra moet worden betaald, is niet duidelijk.

Meerdere aanstaande passagiers zijn er meer geconfronteerd bij het boeken van een vlucht. Een klant die binnenkort afreist naar de Verenigde Staten van Amerika, kreeg te horen dat het een maatregel betreft van de bank. “Maar concreet is mij niet aangegeven om welke bank het gaat”, zegt de klant tegenover de Times of Suriname. Het kan niet anders dan de handelsbank zijn waar de maatschappij rekeningen aanhoudt.

Sinds de aanhouding van een geldzending in Nederland, is het geldverkeer strakker geworden. Handelsbanken vragen minimaal drie procent voor transacties in euro’s. De bedoeling is het geldverkeer in contanten zo veel mogelijk te ontmoedigen. Naar nu blijkt, werkt het ook door naar het aankopen van vliegtickets. Ooit accepteerde de SLM geen Surinaams geld. Klanten hebben er door de jaren heen vergeefs om geklaagd.