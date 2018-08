Bosbeheer Suriname onderschept weer illegaal hout

PARAMARIBO, 20 aug – De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht in Suriname (SBB) heeft afgelopen week weer een grote hoeveelheid illegaal hout onderschept. Op de weg naar Langatabiki werd hout, beladen in drie trucks, in beslag genomen. Deze lading werd namelijk vervoerd zonder dat voldaan werd aan de wettelijke verplichtingen meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Twee van de trucks met hout waren in een zijpaadje in het bos verscholen en konden na intensief speurwerk van SBB worden onderschept. Bij controle bleek dat de meeste houtblokken op de landing geen informatie hadden. De herkomst was onbekend, er was geen hamermerk, geen vervoersbiljetten en de retributie was niet betaald schrijft Starnieuws.

Het is niet de eerste keer dat SBB stuit op overtredingen in de houtkap sector in Suriname. Vorige maand stuitte SBB nog op een partij houtblokken die niet legaal zijn voor export, maar toch langs de douane waren gegaan. Ook stiekem houtblokken vervoeren zonder te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, blijkt schering en inslag te zijn.