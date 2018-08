Suriname wil isolatie doorbreken via intensiever vliegverkeer met regio

PARAMARIBO, 18 aug – Het vliegverkeer tussen Suriname en Cuba wordt mogelijk opgevoerd. Dit in het kielzog van het wegvallen of mislukken van verbindingen. De mislukte deal met het Antilliaanse Insel Air laat zich voeln. Minister Stephen Tsang van Handel & Industrie, HI, wacht de afloop van onderhandelingen af. Vliegmaatschappij Fly Allways voert al af en toe vluchten uit tussen de twee landen. Maar dat is niet genoeg en kan veranderen. De regering Bouterse wil namelijk meer verbindingen met het Caribisch gebied.

Onder meer de vluchten naar Cuba worden als aanzet gezien. “Ik kan verklappen dat binnenkort, waarschijnlijk binnen een maand, een vluchtverbinding zal komen van Paramaribo naar Havanna. Wij proberen de frequentie op te voeren naar drie tot vijf keren per week. Maar het zal allemaal afhangen van de onderhandelingen”, zegt Tsang tegenover de Times of Suriname.

Ook met andere eilanden in de regio wordt onderhandeld. Het gaat er voornamelijk om het toerisme te ontwikkelen. De eilanden, waaronder Cuba, zijn krachtige toeristentrekpleisters. Het is nu gokken op een beetje doorlek naar Suriname. “Het gaat erom dat wij nog meer projecten hebben om Suriname te ontsluiten in de regio”, aldus Tsang.