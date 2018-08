Jubileum CD Johanman & Sister Patty met hits uit Suriname al uit

AMSTERDAM, 18 aug – De Jubileum CD van het bekende Reggae- en Dancehallduo Johanman en Sister Patty is al op Spotify en iTunes te verkrijgen. Het album bevat 13 tracks, waaronder remixversie van hun grote hits uit Suriname ‘Holland A No Paradijs’, ‘Plei Vrij Vrij’, ‘Tak Tak Sani’ en ‘No taigi mati’. Op de schijf staan er ook twee nieuwe songs van Sister Patty.

“Het is belangrijk om onze fans weer wakker te schudden met die ‘Reinforcement vibe’ en om de nieuwe generatie kennis te laten maken met ons”, benadrukken Johanman en Sister Patty over hun jubileum CD. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat het reggae- en dancehallduo bekend van de Surinaamse legendarische reggae- en dancehalgroep van de jaren tachtig en negentig Reinforcement, een grote hit met ‘Plei Vrij Vrij’ scoorde.

Johanman en Sister Patty werden vorig weekend speciaal uit Nederland gehaald voor een optreden bij de feestelijk opening van het nieuwe event center het Bastion in Nieuw-Amsterdam in het disctrict Commewijne. “Het was voor ons een grote waardering om dit te mogen doen”, benadrukten de artiesten.