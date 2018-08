Internationale kredietkaartbende actief in Suriname

PARAMARIBO, 17 aug – Een handelsbank is een flink bedrag lichter gemaakt door een man van Braziliaanse afkomst. Het Korps Politie Suriname heeft intussen de verdachte, de negen en twintig jarige Vinicius S., aangehouden. De man maakt vermoedelijk deel uit van een internationale bende. Vinicius S. heeft met valse kredietkaarten Surinaamse dollars gepind bij ATM-machines van een lokale bank. Het geld heeft hij daarna omgezet in vreemde valuta.

Dit geld is vervolgens overgemaakt naar het buitenland. Volgens de politie werd de man aangehouden tijdens een inval in een appartement in Paramaribo. Bij de aanhouding zijn een groot geldbedrag, honderd en negentig kredietkaarten, een laptop en een creditcard reader in beslag genomen. Vinicius S. wordt officieel ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan gekwalificeerde valsheid en gekwalificeerde diefstal.

De justitie heeft in belang van het onderzoek in verzekering stelling gelast. Voor dit jaar is het al het derde geval van kredietkaartfraude, waarbij buitenlanders betrokken blijken te zijn. Alle drie gevallen zijn in onderzoek bij de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname. In al deze gevallen zijn verdachten aangehouden en ingesloten. Het onderzoek gaat intussen door.