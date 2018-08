Werkgeversorganisatie VSB: gezondheidszorg Suriname op kritiek punt

PARAMARIBO, 15 aug – De gezondheidszorg in Suriname heeft acuut de aandacht nodig van alle belangengroepen. “Niet alleen voor de werkgevers, ook voor de werknemers is de huidige situatie op een kritiek punt beland.” Dit zegt Steven Mac Andrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB. Vooral de basiszorg is een pijnpunt sinds de introductie enkele jaren terug. Daar zal ook serieus over gesproken moeten worden. Weliswaar moeten alle recent ingevoerde sociale wetten worden bekeken.

Maar de basiszorg geniet toch de voorkeur. “De gehele gezondheidszorg lijkt in crisis, vandaar dat een integrale evaluatie nodig is van de basiszorg. Als van de sociale wetten er prioriteiten gesteld moeten worden dan heeft de basiszorg de voorkeur. Zaken moeten vanuit diverse kanten bekeken worden, ook vanuit de kant van de werknemer. De crisis heeft op iedereen impact”, zegt Mac Andrew tegenover Dagblad Suriname.

Werknemers hebben intussen al van zich laten spreken. Vakbondsleiders vinden dat het gebrek aan een goed gezondheidszorgsysteem gevolgen heeft voor de arbeidsproductiviteit. Maar ook de artsen, medisch specialisten, apothekers en anderen zullen hun zegje moeten doen. “Iedereen die een rol speelt in dit geheel zal gehoord moeten worden, ook de vakbonden”, aldus Mac Andrew.