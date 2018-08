Protest winkeliers in oostelijke grensplaats Suriname tegen berovingen

PARAMARIBO/ALBINA, 15 aug – In de oostelijke grensplaats Albina zijn de winkels dicht gebleven. De winkeldeuren blijven voor onbepaalde tijd dicht. Directe aanleiding is een reeks recente roofovervallen op winkeleigenaren. Het is een protestactie die de autoriteiten in beweging moet brengen. De plaatselijke politie zegt ‘niets’ te kunnen doen.

Voorzitter Guo Jinzhu van de Winkeliersvereniging Albina zegt tegenover de Ware Tijd dat de winkeliers niet te spreken zijn. De politie is van de berovingen op de hoogte gesteld, maar daar blijft het dus bij. De winkeliers weigeren voorlopig hun handel voort te zetten.

De afgelopen tijd zijn zij vaker het doelwit geweest van crimineel gedrag. Onlangs slopen rovers een winkel binnen en mishandelden de winkelier en een arbeider. Een andere winkel is op klaarlichte dag beroofd.