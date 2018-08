Miss India Worldwide Suriname verkiezing in november

PARAMARIBO, 15 aug – De Miss India Worldwide Suriname verkiezing wordt, na afwezigheid van zes jaar, op 3 november weer gehouden in de beurshal van Kamer van Koophandel en Fabrieken van Suriname. “Met het organiseren van deze pageant zal na bijkans 5 jaren wederom een Miss India Suriname afgevaardigd worden op internationale fora”, zegt de voorzitter Gietanjali Raghoebarsingh- Thakoer van de Stichting Beauties of Suriname Pageant die het schoonheidscontest organiseert.

“Het is voor de stichting een eer om haar 1e Miss India Worldwide Suriname te organisere”, vult ze aan. De viering van 145 jaar Hindostaanse immigratie en de komst van de President van India naar Suriname zijn volgens Raghoebarsingh- Thakoer ook aanleiding geweest om dit jaar onze Hindostaanse cultuur te belichten.” De winnares van Miss India Worldwide Suriname vertegenwoordigd Suriname tijdens de Miss India Worldwide pageant in New Jersey in december 2018.

Het laatste Miss India Suriname-contest dateert van 2011 en werd gewonnen door Varsha Ramratan. De Stichting Beauties of Suriname Pageant, die ook de organisatie is achter de Miss en Mister Tropical Beauties Suriname verkiezing, heeft als doel om met deze verkiezing ook een platform te creëren voor jonge dames van Hindostaanse afkomst om hun culturele waarden te demonstreren en als voorbeeld te dienen voor de gemeenschap.