Karin Amatmoekrim gaat boek schrijven over geschiedenis Suriname

AMSTERDAM, 15 aug – Schrijfster Karin Amatmoekrim heeft gisteren, dinsdag 14 augustus, het contract getekend voor het schrijven van een allesomvattende geschiedenis van Suriname bij Uitgeverij De Bezige Bij. Het boek Suriname. Een geschiedenis zal gepubliceerd worden in 2023. Amatmoekrim zal zich voor Suriname. Een geschiedenis niet alleen baseren op zeldzaam archiefmateriaal, maar vooral ook op honderden interviews die ze zal afnemen met Surinamers uit alle lagen van de bevolking. Hun verhalen zal Amatmoekrim in haar grote geschiedenis integreren. Het wordt een meeslepende geschiedenis, bekeken vanuit een internationaal perspectief, doch steeds verteld vanuit de Surinamers zelf.

Karin Amatmoekrim: ‘Suriname is een uitzonderlijke plek. Het land lijkt in de luwte van de grote wereldgeschiedenissen te bestaan, maar in feite komt de hele wereld hier samen. Ik heb altijd met verwondering en trots geluisterd naar de talloze geschiedenissen die het land maken. Ik kan niet wachten om ze te ontsluiten voor de rest van de wereld.’

Katrijn van Hauwermeiren, hoofdredacteur: ‘Amatmoekrims achtergrond, ervaring, expertise en verbeeldingskracht maken haar tot de gedroomde auteur om een waarheidsgetrouw beeld neer te zetten van de geschiedenis van Suriname in al zijn facetten. Als uitgeverij kunnen wij ons geen betere en meer integere auteur voorstellen bij dit grootse project.’

Karin Amatmoekrim (1976) werd geboren in Paramaribo. In 1981 emigreerde ze naar Nederland. Ze studeerde psychologie en moderne letterkunde en publiceerde zes romans. Haar autobiografische roman Het gym werd door pers en publiek juichend ontvangen. Ook De man van veel, waarmee ze het waargebeurde verhaal van Anton de Kom uit de vergetelheid haalde, kon rekenen op lovende kritieken. In 2016 verscheen Tenzij de vader, een uiterst intiem portret van haar vader en haarzelf. Als essayist publiceerde ze in De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad en sinds 2018 is ze correspondent Verzwegen Geschiedenis bij de Correspondent. Momenteel werkt ze aan haar proefschrift over Anil Ramdas, een biografie die in 2020 bij Uitgeverij Prometheus zal verschijnen.