Explosief gaat af voor deur Marokkaans-Javaans restaurant Amsterdam

AMSTERDAM, 15 aug – Bij de voordeur van het Marokkaans-Javaans restaurant ‘Marovaan’ aan de Johan Huizingalaan in stadsdeel Slotervaart (Amsterdam), is vannacht een explosief afgegaan. Er is niemand gewond geraakt, meldt de politie. Wel zijn een bushokje en de voordeur van het restaurant, waar zowel Marokkaanse als Javaanse gerechten op de kaart staan, beschadigd.

Eerder deze week waren er ook al incidenten in de buurt. Dinsdagochtend werd er in de Johan Huizingalaan al een explosief gevonden bij een schoonmaakbedrijf, zestig meter verderop. Daarnaast werd het pand om 3.00 uur ook meermaals beschoten. Het schoonmaakbedrijf zit vlak naast een interieurwinkel, die dit weekend beschoten werd. Ook werd er dinsdagochtend een explosief gevonden aan de voordeur van een lunchroom Tropicana in de Jan Evertsenstraat.

Of al deze zaken met elkaar te maken hebben onderzoekt de politie nog, schrijft NH Nieuws.