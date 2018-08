Suriname dreigt slachtoffer Nederlandse wervingscampagne voor verpleegkundigen te worden

PARAMARIBO/AMSTERDAM, 14 aug – Suriname vreest een leegloop onder verpleegkundigen door een Nederlandse wervingscampagne. Dat schrijft Dagblad Trouw vandaag. Nederlandse bemiddelaars zoeken naar werkkrachten buiten de Nederlandse grenzen en Suriname dreigt daar slachtoffer van te worden aldus de krant.

Het bedrijf Zorg Office Partners plaatste in maart een vacature in de Surinaamse media, waarmee gevraagd werd naar gediplomeerde verpleegkundigen. Hun werd een baan aangeboden voor minstens één jaar in een grote Nederlandse zorginstelling, inclusief werkvergunning en verblijfsvergunning. Driehonderd verpleegkundigen in Suriname solliciteerden aldus de krant.

De vacature veroorzaakte grote verontwaardiging in het hele land. De Nederlandse ‘jacht’ op verpleegkundigen werd al snel voorpaginanieuws en uiteindelijk ook onderwerp van discussie in het Surinaamse parlement. Lees het uitgebreid artikel hier in Dagblad Trouw.