Kindermuseum Villa Zapakara in Suriname ontvangt 90.000ste bezoeker

PARAMARIBO, 14 aug – Op woensdag 15 augustus verwelkomt Villa Zapakara in Suriname haar 90.000ste bezoeker. Deze mijlpaal wordt bereikt tijdens een van de schoolbezoeken. Steeds meer kinderen en ook volwassenen weten de weg naar het kindermuseum te vinden. De landententoonstellingen over het Ghanese Ashantirijk, de miljoenenstad Bombay, de Qi van China en nu ook de MixMax Brasil-tentoonstelling worden voornamelijk door de schoolkinderen bezocht. Dagelijks ontvangt het team gemiddeld 60 leerlingen, 2 schoolklassen verspreid over twee tours.

Mevrouw Ferrier, Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zal op woensdag 15 augustus 2018 aanwezig zijn bij Villa Zapakara en met de directie praten over de Sranan Krakti – de nieuwe tentoonstelling die in april 2019 van start gaat. De Minister zal dan een toost uitbrengen en taart aansnijden omdat zich onder de schoolkinderen de 90.000ste bezoekervan de tentoonstelling bevindt.

Dakaya Lenz, inhoudelijk directeur van Villa Zapakara, kan zo’n aantal soms nauwelijks bevatten: ‘Als je bedenkt hoeveel kinderen met kennis over verschillende culturen al de poort van Villa Zapakara uit zijn gelopen. Ik geloof dat we daar best trots op mogen zijn.’

Tijdens de ‘MixMax Brasil-tentoonstelling kunnen kinderen zich in anderhalf uur verplaatsen in de dagelijkse omgeving van mixkunstenaars en leeftijdsgenoten in Pernambuco.De opzet is dat ze zelf als mixkunstenaars aan de slag gaan door van niets iets te maken en materialen te recyclen en te upcyclen. Ze loungen in de petflessenlounge waar alles tot aan het tapijt van flessen en doppen is gemaakt.

Ze maken bodybeats, muziek, doen dansen zoals de marakatu, de ciranda of capoeira en maken een pao de queijo, een Braziliaanse snack.

Aan het eind van elke tentoonstelling volgt een climax. Dan presenteren de bezoekers wat ze gemaakt of geoefend hebben. De kunstwerken die ze gemaakt hebben mogen ze mee naar huis nemen.

Op zaterdagen kunnen kinderen ook in het kindermuseum terecht. Dan is er naast de ‘MixMax Brasil’-tentoonstelling een gevarieerd aanbod van workshops. Op doordeweekse dagen biedt Villa Zapakara ‘s middags naschoolse opvang. Ook dit jaar heeft Villa Zapakara 4 weken lang een vakantieprogramma. Op zaterdag 18 augustus zal de vakantie ingeluid worden met de traditionele, feestelijke kick-off waar 50 kinderen aan mee kunnen doen.

De tentoonstelling ‘MixMax Brasil’ wordt behalve door de Nederlandse ambassade en het Tropenmuseum Junior in Amsterdam mede mogelijk gemaakt door onder meerSLM, KLM,Cirkelgroup, VSH Community Fund, HEM NV, INGAS, Parbonet, Caribbean Timber,I Am Gold – Rosebel Goldmines, Staatsolie en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.