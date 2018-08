Keus president van Suriname krijgt mogelijk internationaal staartje

PARAMARIBO, 14 aug – Het aanwijzen en benoemen van een nieuw grootopperhoofd bij de Saramaccaners, krijgt waarschijnlijk een internationaal staartje. De benoeming door president Desiré Bouterse komt nog steeds hard aan bij delen van de stam. Deze groepen binnen Saramaccaanse Gezagdragers, VSG, kunnen zich er maar niet bij neerleggen. Overwogen wordt zelfs om de overheid van Suriname internationaal aan te klagen. Gedacht wordt aan een internationaal gerechtshof. Het nieuwbakken grootopperhoofd, Albert Aboikoni, houdt zich op de vlakte.

Vermeden moet worden op zere teentjes te trappen. Dat groepen ontevreden zijn en misschien een ander wilden zien als grootopperhoofd, kan best motiveren tot een internationale aanklacht. “Ik wil niemand dat recht ontnemen. Ik wil ook geen antwoord geven op iets dat mogelijk in de toekomst kan plaatsvinden. Ik wil me niet in een situatie manoeuvreren om van een mogelijk scenario te spreken”, zegt Aboikoni tegenover de Ware Tijd.

Er is ook kritiek op de rituele inwijding tijdens de beëdiging in Paramaribo. De inwijding is geleid door iemand die niet afkomstig is uit de Saramaccaanse gemeenschap. Dat schiet stuit sommigen tegen de borst. “Ik wil niet ingaan op negatieve zaken. Ik ben positief ingesteld. Ik wil niet op terrein belanden dat niet gezond is voor de toekomst”, zegt Aboikoni. Hij vertrekt binnenkort naar zijn residentie in het binnenland.