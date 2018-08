Ernstig tekort aan manschappen bij Korps Politie Suriname

PARAMARIBO, 14 aug – Bij het Korps Politie Suriname, KPS, heerst een ernstig tekort aan manschappen. Vooral nu gewerkt wordt aan een beter veiligheidsgevoel bij de burger, valt het tekort op. Weliswaar is er een aanwas aan personeel door de jaarlijkse rekrutering. Maar die levert bij lange na niet voldoende troepen op om een gezonde aanvulling waar te maken. Het tekort speelt al jaren, maar wordt steeds nijpender. En de behoefte wordt almaar groter.

Onder meer bij het vervullen van de straatdienst is dit merkbaar “Nu hebben we ook veel manschappen nodig voor surveillance”, zegt KPS-woordvoerder Humphrey Naarden tegenover de Ware Tijd. Waar het tekort precies aan ligt, is moeilijk te zeggen. Er is nog geenuitgebreid onderzoek geweest. Een deel van het personeel valt weg door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Sommigen wachten niet eens tot hun zestigste jaar. Er wordt dan gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan als voldoende dienstjaren zijn volgemaakt. Het blijkt ook dat nogal wat manschappen het korps vroegtijdig verlaten. Die gaan dan in op lucratieve aanbiedingen vanuit particuliere hoek. Het korps beschikt nog niet over een concreet plan van aanpak. Intussen neemt het tekort toe.