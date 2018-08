Dresscode Suriname richt winkel in voor jonge ontwerpers en kunstenaars

PARAMARIBO, 14 aug – Michael Ling, CEO van Dresscode in Suriname, vertelt over zijn ‘Project 11’ ter ere van het 11-jarig bestaan van zijn bedrijf. Dresscode heeft de tweede verdieping van de winkel in Paramaribo afgelopen weekend ingericht voor een groep jonge ontwerpers en kunstenaars. Ze exposeren hun werken gedurende de weekenden van augustus.

Ling is zelf ontwerper van het populair merk ‘I Love Su’ en de zaak is bekend om de verkoop van verschillende Surinaamse ontwerpen. De ondernemer gelooft dat veel jonge Surinamers het talent hebben, maar dat ze vaak geen ondersteuning of podium krijgen. Hij hoopt dat de ontwerpers en kunstenaars goed gebruik maken van ‘Project 11’ om te beginnen aan een doorbraak.

Dresscode vierde haar elfde jaardag op zaterdag 11 augustus jl.