‘Defensie Suriname had drama kunnen voorkomen als relatieproblemen bekend waren’

PARAMARIBO, 14 aug – Defensie in Suriname was niet op de hoogte van relatieproblemen van de militair, die zijn vrouw en zichzelf vrijdag met zijn dienstwapen doodschoot. Een militair die relatieproblemen heeft wordt naar een maatschappelijk werker verwezen. Ook wordt het dienstwapen in beslag genomen en wordt de betrokkene begeleid. Dat zegt het hoofd van de afdeling Recherche van de Militaire Politie belast met het onderzoek tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

Sergeant eerste klasse Ludwig M., die werkzaam was bij de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, schoot zijn vrouw Anita T. (46) tijdens verlof dood na een ruzie. Volgens een familielid ging het al een poos niet goed in de relatie van het getrouwde stel. De familie heeft echter nooit een klacht gedeponeerd bij het ministerie van Defensie over mogelijke huiselijke problemen schrijft dWT.

Ludwig M. heeft op het werk ook niet laten blijken dat het thuis slecht ging, zegt Defensie. Als de relatieproblemen bekend waren was het liefdesdrama wellicht niet zo uit de hand gelopen.