Ondernemingen gaan over de kop door verkeerssituatie verbindingsweg in Suriname

PARAMARIBO, 13 aug – De nieuwe verkeerssituatie aan de Ringweg heeft vergaande gevolgen voor plaatselijke ondernemers. De twee banen van de Ringweg, in het zuiden van Paramaribo, zijn nu éénrichtingswegen. Tot voor kort kon op beide banen van oost naar west en omgekeerd worden gereden. Het waren betere tijden met fikse omzetten voor onder meer de fastfoodzaken. Die tijden lijken voorbij en de eerste ontslagen zijn al niet meer te vermijden. Ondernemers trekken van lieverlee aan de bel.

De daling van de omzetten bedraagt in sommige gevallen wel zeventig procent. Kleinere handelszaken hebben de deuren reeds gesloten. “Er is gewoon geen omzet meer. De mensen willen vanwege de gestegen brandstofprijs de omweg niet maken”, zegt Sunil Kalloe, directeur van bouwmaterialenhandel Building Depot, tegenover de Ware Tijd. Klanten blijven weg omdat het gemak van even stoppen en shoppen weggenomen is.

Brieven aan de autoriteiten hebben tot nog toe niet veel opgeleverd. Kort na de verandering van de verkeerssituatie waren die al ingelicht over de behoefte aan aanpassingen. Er zouden bruggen aangelegd kunnen worden over het kanaal tussen de twee wegen. “De mensen willen vanwege de gestegen brandstofprijs de omweg niet maken”, zegt Kalloe. De ondernemers voeren binnenkort overleg met minister Patrick Pengel van Openbare Werken Transport & Communicatie.