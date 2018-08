Albert Aboikoni beëdigd als granman van Saamaka stam in Suriname.

PARAMARIBO, 13 aug – Albert Aboikoni is zondag door president Desire Bouterse beëdigd als granman van de Saamaka stam in Suriname. Bouterse hoopt dat daarmee een vete van vier jaren tussen Aboikoni, Naze Amina en Frans Banai ten einde is gekomen. De drie streden sinds het heengaan van granman Belfon Aboikoni in 2014 om de opvolging.

Het nieuw stamhoofd heeft na de ceremonie in het presidentieel paleis de stam opgeroepen de gelederen te sluiten. Hij heeft Amina en Banai publiekelijk uitgenodigd om de handen in elkaar te slaan en samen de stam verder te ontwikkelen.

Aboikoni heeft in aanloop daarop alvast excuses aangeboden aan de stam, de Surinaamse samenleving en zowel Amina als Banai voor de harde woorden die ze de afgelopen periode over en weer hebben geslingerd. (Foto: Louis Alfaisie)