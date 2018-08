Vrouwen uit Suriname stoppen US dollars in hun ‘edele delen’ om Jamaica uit te smokkelen

PARAMARIBO/KINGSTON, 12 aug – Twee vrouwen uit Suriname hebben geprobeerd tienduizenden Amerikaanse dollars uit Jamaica te smokkelen door ze te verstoppen in hun ‘edele delen’. Volgens de Jamaica Observer gaat het om kapsters die elk 250 briefjes van US$100 in hun kruis hadden verstopt.

Ze stonden op 22 juli op het punt om aan boord te gaan van een vlucht naar Guyana op de internationale luchthaven Norman Manley in Kingston, toen ze samen met een man uit Frans-Guyana werden gearresteerd. Naast het geld dat verstopt was in hun ‘edele delen’ hadden de vrouwen bij elkaar nog meer dan 30.000 Amerikaanse dollars bij zich in hun handbagage.

De twee vrouwen zijn donderdag veroordeeld door de rechter. Ze kregen elk een boete van 100.000 Jamaican dolars of 6 maanden cel.