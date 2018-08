Tweede activiteit in het kader van 50 jaar Readytex in Suriname

PARAMARIBO, 12 aug – Het feestprogramma van Readytex, in het kader van haar 50-jarig bestaan op 15 oktober 2018, is zaterdag 11 augustus voortgezet. De aftrap van het programma werd op 30 juni jongstleden gegeven met een Apinti estafette in verband met de Keti koti viering. Gisteren was het tijd voor de tweede activiteit: een feestelijke ontmoeting van Inheemse en Javaanse muziekformaties.

Een halve eeuw bestaat Readytex – ook wel bekend als ‘ala sma winkri’ – dit jaar. Een jubileum dat beslist op een mooie manier gevierd mag worden. Readytex is anno 2018 immers een vaste trekpleister in de Surinaamse binnenstad en de meeste Surinamers en ook een groot aantal terugkerende toeristen zijn welbekend met de winkel en het uitgebreide assortiment. Belangrijk daarbinnen zijn de babyspullen, kleding en textiel, en ook de traditionele en hedendaagse crafts, de souvenirs en de prachtige beeldende kunst.

Readytex is vanaf de opening in 1968, een winkel voor iedereen. Ala sma winkri. Fu Sranan. Fu grontapu. En omdat Readytex graag vooral haar Surinaamse identiteit wil etaleren bij deze jubileumviering, heeft het bedrijf in de aanloop naar de friyari dei van 15 oktober, enkele speciale performances op haar programma staan. Na de eerste op 30 juni, is het nu tijd voor de tweede performance.

Deze tweede activiteit vond plaats op zaterdag 11 augustus, ter gelegenheid van de viering van de Dag der Inheemsen en die ter herdenking van de Javaanse immigratie. De derde grote activiteit zal gehouden worden op de verjaardag zelf.