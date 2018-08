Korps Politie Suriname neemt partij ‘veredelde’ marihuana in beslag

PARAMARIBO, 12 aug – Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft ruim zes kilogram yami in beslag genomen. Deze veredelde vorm van marihuana is aangetroffen tijdens een inval aan de Sir Winston Churchillweg, in het zuiden van Paramaribo. Drie buitenlanders en een Surinaamse vrouw zijn aangehouden tijdens de inval. Het betreft een gezamenlijke operatie van de Narcotica Brigade en het Arrestatie Team.

De inval vond plaats in een meubelbedrijf annex woning. Volgens het KPS bevinden zich onder de aangehouden personen de vierentwintigjarige Jamaicaan Natony W. en zijn eenentwintigjarige levenspartner, de Surinaamse Daneta K. Natony W. heeft verklaard dat de yami is geleverd door de vijftigjarige Ray S. Ook deze Jamaicaan is aangehouden. Ray S. betaalde dertig dollar voor elke verkochte kilo yami.

Natony W. zegt in anderhalve maand tijd al ruim vijftien kilo te hebben verkocht. De vierde aangehouden persoon is de Guyanees Bert C. Hij transporteerde de yami van leverancier naar verkoper. De vraag naar yami is de afgelopen jaren toegenomen. Het betreft een veredelde vorm van marihuana. Deze wordt samengeperst. Yami blijkt een hogere straatwaarde op te leveren dan de meer bekende vorm. Eerder dit jaar is ruim driehonderd kilo in beslag genomen op een ander adres.