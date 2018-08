Roep om uitbaggeren vaargeul Suriname rivier wordt steeds groter

PARAMARIBO, 11 aug – De roep om het uitbaggeren van de Suriname rivier wordt steeds groter. Aan de ene kant kleven er risico’s voor schepen die op de bestaande route varen. Dat bleek vanmorgen nog toen een vrachtschip op weg naar de Nieuwe Haven vastliep nabij de Wijdenboschbrug. Aan de andere kant verliest Suriname veel geld doordat grote schepen het land mijden, omdat ze niet door kunnen varen.

Dat laatste is ook te zien bij de huidige offshore olie-industrie schrijft Dagblad Suriname. Kosmos, Chevron en Hess bijvoorbeeld zijn momenteel drukdoende een boorput voor te breiden, die 200 km van de kust ligt, in waterdieptes van boven de 1000 meters. Hiervoor gebruiken de oliemaatschappijen grote onderzoekschepen, die grote bevoorradingsschepen nodig hebben.

Volgens Dagblad Suriname zijn deze schepen te groot om de Surinamerivier op en af te gaan. “De rivier moet gebaggerd worden. Indien de rivier niet ruim 2 meter wordt gebaggerd, zullen zij niet in staat zijn om een kustbasis operatie op te zetten. Er is heel wat geld te verdienen als wij dit kunnen”, stelt Tom Fauria, Vicepresident & Country Manager bij Kosmos Energy Suriname aan de krant.

Over het vastgelopen schip schrijft De Ware Tijd dat dit eind juni ook al gebeurde. Toen liep het schip de Marine Prince bij de monding van de Surinamerivier vast. De beide incidenten komen in een periode waarbij de roep om uitbaggeren van de vaargeul steeds luider klinkt. Hoewel de MAS zich in zwijgen hult, is bekend dat het vastlopen van de Marine Prince te maken had met het steeds moeilijker bevaarbaar zijn van de rivier, aldus dWT.