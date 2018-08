Nickeriaanse scholier best geslaagde van alle VWO scholen in Suriname

PARAMARIBO, 11 aug – De 18-jarige Nickeriaanse scholier Sandjiet Phagu is landelijk de best geslaagde van alle VWO scholen in Suriname. Voor zijn uitzonderlijk prestaties kreeg hij de Student Excellence Award uitgereikt door Rotary Club of Paramaribo Central.

De uit Groot Henar afkomstige Sandjiet was eerder ook al best geslaagde van OS Groothenar. Na de lagere school bezocht hij Mulo Henar tot klasse 3, waarna hij wederom als best geslaagde ‘is gesprongen’ naar het VWO. Nu is hij landelijk de best geslaagde van het VWO.

Sandjiet wil graag verder studeren en arts worden, om zo de gemeenschap te kunnen helpen.