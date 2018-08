Ambtenaren in Suriname dreigen werk neer te leggen, willen meer loon

PARAMARIBO, 11 aug – Ambtenaren in Suriname eisen een loonsverhoging van vijf en twintig procent. De Ledenraad van de Centrale van Landsdienaren Organisaties, CLO, wil niets minder. De zogenaamde koopkrachtversterking van vijfhonderd Surinaamse dollar (ongeveer vijftig euro) moet opgenomen worden in het loon. Het moet ook nog belastingvrij zijn. De regering wil minder bieden.

Bij de laatste onderhandelingen tussen de regering en de CLO is vijftien procent aangebonden. Maar dit heeft geleid tot grote ontevredenheid. Eerder had de Surinaamse Politiebond het aanbod al afgewezen. Ook bij de brandweer wordt geen genoegen genomen met dit percentage. De politiebond wil zelfs apart onderhandelen met de regering over een aparte loonreeks. Nu wijst de grote groep van vooral bureauambtenaren het aanbod af.

Principieel is dat geen belasting wordt geheven op de koopkrachtversterking. Het is ambtenaren menens. “De mensen zijn verhit”, zegt CLO-bestuurslid Michael Miskin tegenover de Times of Suriname. Wat ook kwaad bloed zet is dat leerkrachten ruim honderd procent loonsverhoging hebben gehad. De meeste leerkrachten komen op de loonlijst voor van de overheid. De CLO moet nu terug naar de onderhandelingstafel.