Duits filmpje: houtsector Suriname stevig in Chinese handen

PARAMARIBO, 10 aug – Opnieuw is er een internationaal filmpje te zien over de Chinese invloeden in Suriname. Dit keer gaat het om een Duitse reportage over ‘de uitverkoop’ van Surinaams hout aan China door de regering Bouterse en de daarmee gepaard gaande uitbuiting van de Surinaamse binnenlandbewoners, die 600 jaar oude tropische bomen moeten omkappen. Een reportage van het programma Weltspiegel bij de Duitse televisiezender Das Erste (D1) getiteld ‘China’s kaalslag in het regenwoud’.

“Suriname is economisch zwak, maar rijk aan hulpbronnen. Eigenschappen die het de ideale bestemming maken voor investeerders uit China. Tropisch hout wordt bijvoorbeeld op grote schaal gekapt en verwerkt, maar de echte winst daalt 15.000 km verder naar het oosten: in China” is in de reportage te horen.

Het tropisch hout uit Suriname is erg gewild zegt Xu Dong Chen van Mobichen Woodworks. “We hebben bomen die rood, geel zijn, we hebben hier zelfs paars hout. Dit zijn zeer zeldzame boomsoorten en mensen zeggen: “Wow, ik wil dat.” Het ruwe hout is bijna eindeloos, het Surinaamse personeelsbestand is erg goedkoop, de overheid genereus: “Nee, we krijgen geen voorwaarden om te exporteren. En het is gemakkelijk om Chinese arbeiders het land in te krijgen”, benadrukt Xu Dong Chen.

Volgens Winston Ramautarsing, econoom aan de Anton de Kom Universiteit, lijkt de overheid niet goed op de hoogte te zijn. “De Chinezen dicteren de regels en breken ze. Er is veel corruptie op alle niveaus. En op alle niveaus zijn het Chinezen en betalen ze steekpenningen” aldus de econoom.

