Zware noten voor muziekonderwijs in Suriname

PARAMARIBO, 9 aug – Door Ronald Snijders | De seven-year itch heeft hard toegeslagen in de zo liefdvolle start en uitwerking van Ramon Williams’ droom: het Surinaams Conservatorium. De energieke Williams, die tot voor kort de directeur was, zei in een radio interview: ” Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd”. Zijn collega vanaf het eerste uur, Albert Arens, is eveneens teleurgesteld. Ook de Nationale Volksmuziekschool Suriname oftewel NVMS, aanvankelijk gerealiseerd door succesvolke akties van onder anderen Karin Refos en Jörgen Rayman overkomt bij haar twaalf en een half jaar jubileum iets soortgelijks.

Wat is er gebeurd?

Na wervelende starten van beide muziekopleidingen waarin met veel inzet vooral jonge mensen in twee prachtige gehuurde panden van het Bisdom Paramaribo nabij de Kathedrale Baseliek werden klaargestoomd door toegewijde docenten, is er een groot probleem onstaan: de betaling van de huur en een grote huurachterstand. Dit kwam volgens conservatorium voorzitter Carlo Jadnanansing met name door de inflatie die forse huurverhogingen tot gevolg had. Hij zei dit in een televisie interview. Ook de nieuwe huidige directeur Marcel Balsemhof en muziekschool directeur Marissa Pieplenbosch zijn daar helder over. Het conservatorium alleen had in de afgelopen drie jaar een huurschuld opgebouwd van ruim een miljoen Surinaamse Dollar (geschat 150.000 euro naar de huidige SRD koers). Die noten bleken voor hen gewoon niet te kraken.

Vorig jaar nog, in 2017, studeerden met verve de eerste acht studenten af (zie foto) en kregen hun Bachelor of Music HBO niveau diploma! Ik heb toen middels een uitverkocht benefietconcert in Royal Torarica te Paramaribo met muzikale collega’s aldaar een bescheiden financiële bijdrage aan kunnen leveren.

Het conservatorium moest van het Bisdom zonder uitstel reeds eind juni vertrekken, waardoor ze het studiejaar níet in het Bisdom pand heeft mogen afmaken. Dit laatste steekt de opvallend sympathieke nieuwe directeur Marcel Balsemhof. De volkmuziekschool mocht in overleg met het Bisdom dit studiejaar wél afmaken. Het gaf zelfs tijdelijk middels een kamer onderdak aan de conservatorium administratie. En de volksmuziekschool maakt binnenkort een doorstart in een geheel ander pand. Het ligt in een kinderrijke buurt, ver buiten het centrum, nabij vliegveld Zorg en Hoop. Weliswaar met veel minder leerlingen, vooral ten gevolge van de inflatie. Het Conservatorium voert overleg met de Surinaamse regering en anderen voor meer subsidie.

Er is toekomst voor zowel het Conservatorium als de Nationale Volksmuziekschool Suriname!

Muziekonderwijs in het cultuurrijke Suriname is van essentieel belang en moet dus blijven!

Ronald Snijders