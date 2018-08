Matjaw-familie waarschuwt voor escalatie na benoeming Aboikoni in Suriname

PARAMARIBO, 9 aug – De Matjaw-familie van de Saamaka in Suriname is totaal niet te spreken over het besluit van president Bouterse om Albert Aboikoni tot granman der Saramaccaners aan te wijzen en waarschuwt voor de gevolgen. “Unu no wani a man. Laat de president zijn beslissing herzien. Want anders gaat hij politie en militairen moeten sturen naar het gebied” aldus woordvoerder Erny Landveld gisteren tijdens een persconferentie.

Vertegenwoordigers van de Matjaw-familie en de granman die zij erkennen, Naze Amina, verzetten zich vlijmscherp tegen het besluit van Bouterse meldt Starnieuws. Ze hebben op een persconferentie woensdag hun misnoegen geuit over de gang van zaken. Het kan er bij hen niet in dat ondanks ernstige bezwaren en waarschuwingen van gezagdragers tijdens de vierdaagse marathonzitting, de president toch gekozen heeft voor Aboikoni.

“Albert is niet gewild, me aksi president om zijn beslissing te herzien, stel ing uit!” zegt Landveld meerdere keren in onderstaand filmpje van Starnieuws. enkele keren op. Aboikoni is ook gewaarschuwd, hij gaat niet vrij uit. De familie waarschuwt dat zaken kunnen escaleren. Nu al zijn er spanningen. De mensen zijn boos. Voor Aboikoni zal het niet veilig zijn om als granman in Saamaka gebied te zijn, wordt er meegedeeld.