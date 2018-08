Cubatrip Bouterse zegt veel over vertrouwen in zorgsysteem Suriname

PARAMARIBO, 9 aug – De keuze om zich in Cuba te laten opereren, zegt veel over de mate waarin president Desiré Bouterse het zorgsysteem in Suriname vertrouwt. Dit zegt parlementariër en arts Dew Sharman (VHP). In feite heeft het staatshoofd helemaal geen vertrouwen in de gezondheidszorg. Dat is bepaald zorgwekkend te noemen. De doorsnee Surinamer moet het van dit systeem hebben. Bouterse heeft een afspraak in Cuba lopen voor een buikherniaoperatie.

Aan de mogelijkheden in eigen land kan het niet liggen. “Over het algemeen kunnen alle herniaoperaties in Suriname gedaan worden, tenzij de middelen ontbreken”, zegt Sharman tegenover De West. Het staatshoofd wekt ook niet de indruk dat zijn aandoening zo ernstig is dat buitenlandse expertise moet worden aangesproken. Bouterse ziet er best ‘springlevend’ uit.

Hoe het ook zij, hij geeft geen goed signaal af.

De gezondheidszorg in Suriname mag dan zijn mankementen hebben, ze functioneert. Nu lijkt het alsof het systeem alleen goed is voor sommigen. “Het overgrote deel van de samenleving is aangewezen op de bestaande zorg in Suriname. Het is niet goed te noemen dat de president zichzelf een volkspresident noemt, maar het land verlaat om gebruik te maken van de mogelijkheden die hij heeft in het buitenland”, aldus Sharman.