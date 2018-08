Bondscoach Suriname voorstander dubbele nationaliteit

PARAMARIBO, 9 aug – De bondscoach van Suriname, Dean Gorré, is voorstander van het opnemen van spelers met een dubbele nationaliteit in het Surinaams elftal. Volgens de bondscoach kan Suriname hierdoor, net als Marokko en Panama, stunten met voetballers van Surinaamse origine die in Europa wonen en voetballen. Dat zegt hij in een vraaggesprek met Dagblad De West.

Gorré zegt dat hij niet de enige is, maar dat er nog vele anderen zijn die de dubbele nationaliteit voor voetballers buiten de grenzen van Suriname tegemoet zien. “We zijn er al jaren mee bezig. Zelfs in de tijd dat ik actief voetbalde voor de Suriprofs. Het is tot nu toe een van de belangrijkste zaken om over te praten als het om betere internationale resultaten voor Suriname gaat” aldus de oud-voetballer tegen de krant.

De trainer gelooft dat met deze stap de selectie alleen maar sterker kan worden.