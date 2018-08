Benjamin Fayah uit Suriname blij met samenwerking PASSION

PARAMARIBO, 9 aug – Allroundzanger Benjamin Fayah uit Suriname is blij met de samenwerking op de nieuwe EP van de Nederlandse UrbanKawina band PASSION. Roche Pinas, zoals Benjamin Fayah eigenlijk heet, levert een bijdrage in twee songs op de nieuwe EP van Passion. Het gaat om ‘2 F’eng No De’ en ‘Kowru Ati’. Binnenkort komt ook de videoclip van het nummer ‘Kowru Ati’ uit.

UrbanKawina formatie PASSION maakt van 23 december tot 1 januari haar eerste Suriname toer: PASSION Goes Su – The UrbanKawina Tour. “Ik ben heel blij met de samenwerking. Het is goed te noemen en kijk er naar uit om samen met groep te mogen optreden in december tijdens hun toer in Suriname” vertelt Benjamin Fayah.

Hij kwam via de muziekproducer WestLND in contact met de Nederlandse Urban kawinaband. “Ze hebben de potentie in mij gezien”, vult hij aan. De Surinaamse allround zanger verwierf veel bekendheid met zijn vertolking van de winnende compositie ’Yu kor’mi ati’ van Suripop XIX.