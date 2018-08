Voorname marronclan: president van Suriname houdt zich niet aan zijn woord

PARAMARIBO, 8 aug – President Desiré Bouterse heeft zich niet aan zijn woord gehouden. Van de belangrijkste bestuurder in Suriname werd toch anders verwacht. Dit stelt de Matjawlo, één der voornaamste clans binnen de Marronstam der Saramaccaners. Bouterse heeft zelf gezegd dat hij de bevoegdheid mist om een nieuwe ‘granman’ aan te wijzen. Dat is nog altijd het alleenrecht van de stam. Het is anders verlopen.

Tijdens het overleg over een nieuw stamhoofd heeft Bouterse uiteindelijk zijn zin doorgedrukt. Hij bepaalde aan het eind van het overleg dat Albert Aboikonie opperhoofd zou worden van de Saramaccaners. Het is klaarblijkelijk niet wat aanhangers van twee andere rivalen verwachtten. De reactie van de Matjaw spreekt voor zich. De president en de overheid komen pas in beeld als de stam zelf een granman gekozen heeft.

Bouterse schijnt er anders over te denken. Tijdens een persconferentie na zijn besluit, ontkende hij partijdigheid. Dat Aboikonie ook lid is van regeringspartij NDP zou niet meer zijn dan een toevalligheid. De Matjaw noemt het ‘triest’ dat Bouterse een loopje neemt met de stam en diens tradities. Er wordt dan ook afstand genomen van de presidentiële keus. Eerder had de clan al de kandidatuur van Aboikonie afgewezen.