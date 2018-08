Tyrone Spong eind van de maand voor Suriname in actie op Palm Beach

FLORIDA, 8 aug – Profbokser Tyrone ‘King of the Ring’ Spong komt eind deze maand weer in actie voor zijn geboorteland Suriname. Op 31 augustus neemt de 31-jarige Spong het op tegen de 33-jarige Francisco ‘El Toro’ Slivens uit de Dominicaanse Republiek.

De wedstrijd vindt plaats op ‘Brawl at the Beach’ op 31 augustus in West Palm Beach, USA. Spong’s ervaren tegenstander heeft een record van maar liefst 23-0 met 23 knockouts. Spong geniet eveneens een ongeslagen status, maar heeft een record als bokser van 11 knockouts in 19 partijen.

Indien hij op 31 augustus wint wordt het zijn twaalfde zege als profbokser. Vorig jaar sleepte hij de Latijnse titel van de prestigieuze boksbond WBC binnen en in februari dit jaar een Latijnse titel van de WBO.