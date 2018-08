Suriname herdenkt 128 jaar Javaanse Immigratie en Dag der Inheemsen

PARAMARIBO, 8 aug – Suriname herdenkt morgen, donderdag 9 augustus 2018, de herdenking van de Javaanse Immigratie. Op die dag herdenken de Javanen de komst van de Javaanse contractarbeiders, die tussen 1890 en 1939 vanuit Java, Indonesië, naar Suriname waren vertrokken. Dit jaar wordt 128 jaar Javaanse Immigratie herdacht. In Suriname valt deze dag samen met de Internationale dag der Inheemsen.

De Verenigde Natie heeft 9 augustus uitgeroepen tot Internationale Dag der Inheemsen. Voor deze dag is gekozen, omdat de groep die belast was met het voorbereiden van de Declaration on Indigenous People zijn eerste bijeenkomst op 9 augustus had. De wereldbevolking bestaat voor vijf procent uit inheemse volkeren. In Suriname werd de Nationale Inheemse dag of Ingi Dey, zoals wij het kennen, voor het eerst in 2006 gevierd.

In het kader van 128 jaar Javaanse Immigratie zullen er verschillende activiteiten worden ontplooid, waaronder kransleggingen bij de monumenten te Sana Budaya en Mariënburg. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) wordt ook aandacht gegeven aan deze bijzondere dag, omdat dit ministerie verantwoordelijk is voor het formuleren van het bevolkingsbeleid.

Dag der Inheemsen wordt gevierd door alle Inheemsen, waarbij er verschillende activiteiten worden georganiseerd die met de gehele Surinaamse gemeenschap worden gevierd. De meeste activiteiten vinden plaats in de Palmentuin, omdat vele Inheemsen deze plek zien als een heilige, respectvolle plaats.