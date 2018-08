Suriname heeft nog veel te doen voor Inheemsen: bij wet bestaan we niet

PARAMARIBO, 8 aug – Inheemsen voelen zich nog steeds gemarginaliseerd en onbeschermd. Dit stelt de Vereniging van Inheemsen in Suriname, Vids, in de aanloop naar de Dag der Inheemsen. “Terwijl de hele wereld zich heeft gecommitteerd, eerst aan de Millennium Development Goals en nu de Sustainable Development Goals met als slogan Leave no one Behind, merken we weinig van daadwerkelijke, beleidsmatige prioriteitstellingen. Bij wet bestaan we niet.”

En dat wordt dagelijks ervaren. “De Staat en andere grondeigenaren mogen, beschermd door koloniale wetgeving, doen wat ze willen met onze voorouderlijke grondgebieden. Het is dus geen verrassing dat het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten de staat Suriname (herhaaldelijk) heeft veroordeeld voor mensenrechtenschendingen van inheemse en tribale volken”, stelt de Vids. Het mag dan geen verrassing zijn dat velen wegtrekken uit hun traditionele leefgemeenschappen.

Een lichtpunt is de formele acceptatie van de Gezamenlijke Verklaring en het bijbehorend Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse Volken in Suriname. Het gaat om een ambitieus plan om binnen twaalf maanden wetsvoorstellen op te leveren. De collectieve rechten zullen dan eindelijk vastgelegd zijn. “Laten we het samen doen. Niet alleen in woorden maar ook in daden”, aldus de Vids.