Manoushka Breeveld zingt klassiekers uit Suriname in café Uitvlugt Amsterdam

AMSTERDAM, 8 aug – Zangeres en actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld treedt op vrijdag 10 augustus op in eetcafé Uitvlugt in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Ze wordt begeleid door componist en arrangeur Harto Soemodihardjo en drummer Walter Muringen. Aansluitend volgt een Surinaamse jamsessie. Breeveld brengt vrijdag liedjes van onder meer Lieve Hugo ten gehore en vermoedelijk ook haar eigen hit “Mi Mooi Switi Kondre”.

Het is na het optreden van zangeres Dominique Ravenberg met haar band The Promise de tweede keer dat manager Daphne Bruijne van eetcafé Uitvlugt live muziek programmeert. Haar streven is om net als in het mede door haar opgezette Zus & Zo in Paramaribo behalve Surinaams eten en drinken ook een podium voor muziek en cultuur te bieden.

De laatste tijd staat Manoushka Breeveld voornamelijk op het toneel en is ze te zien in (tv-)films. Als het even kan ook zingend want daar ligt haar passie. Zo speelt én zingt ze begin september in de reprise van de veelgeprezen muziekvoorstelling “Woiski vs Woiski” in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Op het theaterfestival Oerol op Terschelling nam ze de titelrol in de voorstelling “Celia” over het leven van de Cubaans-Amerikaanse muzieklegende Celia Cruz voor haar rekening. Met die productie van regisseur Jörgen Tjon A Fon van toneelgezelschap Urban Myth gaat Breeveld begin 2019 op tournee door Nederland.