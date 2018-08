Kerkleiders: Ziekenhuizen in Suriname steeds meer in ademnood

PARAMARIBO, 8 aug – Ziekenhuizen in Suriname krijgen het eerder benauwder dan gemakkelijker. Dit stelt het Comité Christelijke Kerken, CCK. De regering zal zich intensiever moeten inzetten voor blijvende verlichting. Een recente financiële ‘injectie’ van honderd miljoen Surinaamse dollar (ongeveer tien miljoen euro) is hooguit een doekje voor het bloeden te noemen. Het is echt tijd voor een ‘structurele oplossing’, stellen de kerkleiders. Dat naar de regering gekeken wordt, heeft zo zijn redenen.

Het is de regering die een ‘normale’ bedrijfsvoering belemmert. De tarieven voor onder meer opnamen, mogen al jaren niet worden aangepast. Voor de zoete vrede wordt dan subsidie gegeven. Maar de subsidie holt steeds harder achter. Dat drijft de bedrijfsvoering keer op keer in het nauw. Het CCK vindt het niet kunnen. Zeker twee ziekenhuizen zijn het eigendom van voorname christelijke denominaties.

Dat het niet goed gaat, blijkt uit recent overleg met ziekenhuisdirecties. De religieuzen weten het nu zeker, de zorg holt achteruit door de achterblijvende subsidie. Dat is ook zo gezegd in een gesprek met minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Elias zegt dat de hulp is ingeroepen van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Paho. Die bereidt een plan voor. Maar ook zullen de ziekenhuizen financieel op de ontleedtafel worden gelegd.