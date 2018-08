‘First lady van Suriname, u bent al steenrijk, geef nu aan de armen’

PARAMARIBO, 6 aug – “U bent al steenrijk. Waarom kunt u dat geld dat uw man zo achterover heeft gedrukt niet nemen en geven aan de mofinawangs (allerarmsten, red.)? Waarom doet u dat niet? U speelt struisvogel!” Dit zegt parlementariër Edward Belfort (ABOP). Het kan er bij de voormalig minister van Justitie & Politie niet in dat er zoveel poeha wordt gemaakt over het schooltassenproject van mevrouw Bouterse. “U stopt uw hoofd in het zand, terwijl uw man ervoor zorgt dat studenten van de universiteit nu niet verder meer zullen kunnen studeren.”

Want aan de ene hand wordt gul gegeven en aan de andere kant wordt de burger steeds meer geld uit de zakken geklopt. En dan komt de presidentsvrouwe aandansen met gevulde shooltassen om kinderen uit arme gezinnen tegemoet te komen. “Schaamteloos, verwerpelijk en belachelijk”, zegt Belfort tegenover Dagblad Suriname. Het zou om niet meer gaan dan een ‘politieke show’. Schoolkinderen en hun gezinnen zijn de afgelopen drie jaren ernstig verarmd door de regering.

De ruim drieduizend te verdelen schooltassen komen dan ook over als een onsmakelijke grap. Intussen wordt het inschrijfgeld voor alle onderwijstypes en -niveaus opgeschroefd. “Met het geven van een schooltas heeft u nog niets gedaan, first lady, want schoolgeld, kleding en voeding moeten de kinderen wel zelf betalen”, aldus Belfort. Hij ziet graag dat de verhoging van het inschrijfgeld wordt terug gedraaid. Het zijn anders de armen die het zwaarst getroffen worden.

